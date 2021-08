Luego de que un policía estatal asesinara a una mujer en Culiacán este fin de semana y con el ideal de prevenir el feminicidio y no actuar después de estos, Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, Presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, expuso la necesidad de atender los temas de violencia al interior de los cuerpos policiales.

El llamado, explicó, es a que desde el Poder Ejecutivo, tanto de municipios como del estado, responsables de las policías; del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que evalúa a los elementos policiales; y desde la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que realiza la investigación por los delitos; se haga un mejor trabajo en cada instancia para atender a agentes de seguridad que ejerzan violencia de género y haya justicia para las mujeres asesinadas.

“Ni la sociedad ni las instituciones le han respondido las mujeres, incluso en el último caso vamos encontrar que es un agente del orden, un agente policial el que comete el feminicidio y ya hemos tenido en nuestro estado y nuestro país casos similares donde se ven involucrados como responsables agentes del orden, lo cual resulta por demás preocupante”, dijo la Abogada feminista.

Las policías son, abundó, quienes se encargan de cuidar a la población, por lo que hechos como del día 22 de agosto, cuando fue asesinada a balazos Carolina N de 45 años de edad, a manos de su yerno, un policía estatal activo, muestra la necesidad de mejorar los filtros para las policías.

“Ese tipo de prácticas están muy relacionadas con la información que reciben los agentes policiales, hay que decir que el sistema de seguridad está muy vinculado con el uso de la fuerza y la fuerza durante mucho tiempo, desde el sistema patriarcal, ha estado reservada para los hombres y ha sido sinónimo incluso de valentía y eso de alguna manera permea todavía en las corporaciones policiacas”, informó la activista.

Dado que la mayoría de agentes policiales son hombres, se puede ver cómo las mujeres han estado cada vez más incluídas en cuestiones de seguridad, pero siempre como subordinadas, así también desde el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses han dado acompañamiento a trabajadoras de esta área que han denunciado acoso laboral y sexual al interior de las corporaciones.

“Por eso es que cada sexenio el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses ha venido insistiendo en que las corporaciones policiacas, tanto del Sistema Estatal de Seguridad, como los sistemas municipales, debe prevenir estas conductas, es decir, deben de contar con espacios donde detecten, prevengan y atiendan estas conductas en contra de las mujeres, llámese al interior de las corporaciones o de sus familias”, subrayó.

El comportamiento violento que es nocivo para la sociedad, se refleja también en familias de policías con violencia simbólica y física, como familiar al interior, así como el que se presentó recientemente, que fue el feminicidio, el 911, explicó, puede dar cuenta de las llamadas que se reciben en las que están implicados agentes del orden.

“Hemos insistido en que el Sistema de Evaluación de Control y Confianza contenga estándares, precisamente para librar a que este tipo de policías se incorporen a las organizaciones, es decir, que exista una perspectiva de género para pertenecer o ingresar a la policía y para permanecer en ella”, destacó.

Lo que se ha exigido cada sexenio, detalló, es que se tenga perspectiva de género, sin embargo, dijo que no ha encontrado o que no se toman en cuenta las recomendaciones, ya que no conocen ni un solo espacio que se haya propiciado en las instituciones para atender a sus policías, lo cual dijo que es un hecho lamentable, ya que también necesitan atención.

“Porque hay que decirlo, ellos también necesitan contención por la función que realizan realizan. El machismo y la misoginia se acrecentan cuando hay un ambiente propicio, cuando como es el de las corporaciones que tienen una masculinidad tóxica muy alta. Los policías son seres humanos al final ¿y cuál es la cultura que permea en ellos? pues la que existe, la machista”, resaltó.

No son casos aislados

“En el caso de los feminicidio, en los últimos años hemos dado cuenta de un sin número de casos que involucran a policías, todo esto se ve externado en estas conductas de violencia contra las mujeres y la más extrema que es el feminicidio”, dijo Gutiérrez Gutiérrez, indicando que no son casos aislados.

Dayana y Jovanna, menores de edad víctimas de feminicidio en Navolato, a manos de un agente de la Policía Municipal, de quien se presume cometió otros feminicidios y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, son dos casos a destacar por la conmoción entre la ciudadanía de ese municipio y de todos Sinaloa.

El día 27 de enero del 2020, la Policía Estatal abrió fuego contra Andrea Candelaria y Ana Carolina, una vez que regresaban de un paseo recreativo en la Presa Sanalona, de los seis elementos estatales involucrados, sólo hay uno detenido, un presunto responsable que goza de libertad y cuatro elementos fugados, a todos ellos desde la corporación se buscó cubrir por los hechos. Chayito fue asesinada por un elemento de la Policía Municipal de Ahome en 2019 y según notas recientes, aún no hay respuesta. O Denisse N quien fue abatida en el mismo año y municipio a manos de su pareja, un Policía estatal. 2021En Sinaloa hasta el 23 de octubre del 2021, se han registrado 21 feminicidios, los últimos dos se cometieron la madrugada del 22 de agosto, ambos en la ciudad de Culiacán y en uno de ellos es en el que se vio involucrado el agente de seguridad.