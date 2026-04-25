Son la unidad entre el campo y la ciudad, clave para eventos como ‘La Gran Mesa’: Víctor Manuel Godoy

En el marco de la primera edición de ‘La Gran Mesa’ en la capital sinaloense, el empresario agrícola, Víctor Manuel Godoy, hizo un llamado a la unidad y al entendimiento mutuo entre los distintos sectores económicos, subrayando que la prosperidad de la ciudad está ligada a la salud del campo.

El empresario calificó como excelente la iniciativa de reunir al sector empresarial y social en torno a la mesa, felicitando a los organizadores por concretar un proyecto que inició como una idea y que hoy ofrece una experiencia de convivencia y degustación.

“Aquí estamos reunidos, compartiendo, degustando, excelente platillos, esta como primera edición no se le puede pedir más”, compartió Manuel Godoy.

El empresario propuso que este evento se convierta en una tradición para Culiacán, con el fin de proyectar hacia el exterior la calidez y la “muy buena anfitronía” que caracteriza a los culiacanense.

A pesar de no pertenecer al ramo gastronómico, Godoy enfatizó que existe una conciencia creciente en el sector empresarial urbano sobre la realidad que vive el productor agrícola.

Recordó que las luchas del campo, incluyendo marchas y bloqueos, no se realizan por gusto, sino por necesidad, y que es fundamental que en la ciudad se comprenda este esfuerzo.

“Si en el campo las cosas no están bien, en la ciudad tampoco van a estar bien”, sentenció.

También recordó que gran parte de la economía de Sinaloa se mueve a través del sector agrícola, por ello, celebró que hoy en día otros rubros empresariales estén comprendiendo mejor las dinámicas rurales.

Para el productor, el camino hacia adelante requiere evitar la crítica infundada y fortalecer la comunicación entre sectores.

Consideró que, ante las situaciones actuales, la unidad es la herramienta principal para superar los retos.

“Tenemos que seguir más unidos y entendernos, no estar criticando cosas cuando no se sabe”, señaló.

A pesar de los desafíos, Manuel Godoy mostró un semblante optimista, asegurando que con una buena actitud el estado logrará salir adelante.