Son otros tiempos, dice Pedro Lobo, ante la prohibición de tauromaquia en Sinaloa

Hay consenso para que la Ley de Protección Animal sea aprobada esta semana en el Congreso de Sinaloa, aseguró el Diputado Pedro Villegas Lobo, una vez que la 64 Legislatura se mantuvo firme en prohibir las corridas de toros y la industria alrededor de esta en la entidad.

“Ya hay consenso para aprobar la Ley de animales que contempla uno de los puntos más importantes que es eliminar la corrida de toros en el estado, que quede prohibido la corrida de toros y avanzar en ese tema no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional”, declaró el legislador morenista.

De acuerdo con Villegas Lobo, este es un tema sensible que tiene años en discusión y no se había avanzado legalmente, reforzando la parte de protección legan a animales violentados y haciendo frente a la tauromaquia, misma iniciativa que fue vetada por el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel y esperan que Rubén Rocha Moya lo publique y entre en vigor.

“No nos gusta la violencia de toros, de hecho precisamente ya en Sinaloa se va a demoler lo que era el estadio de la corrida de toros y se va a convertir en un centro comercial, estamos hablando ya de otros tiempos, está otra era donde ya la barbarie se está acabando en cuanto a la violencia contra los animales”, manifestó.

Entre los beneficios de la discusión y votación contemplada para antes de finalizar el mes de enero, se fortalece el papel de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y su actuación al recibir las denuncias de la ciudadanía por maltrato animal, que pueda participar con personas especializadas en la persecución del delito.

“Esta iniciativa de Ley viene a cubrir esos huequitos que tenía la Ley que no permitían que la Fiscalía tuviera injerencia en poder levantar una denuncia, esta iniciativa de Ley viene precisamente a que la Fiscalía cuando se haga una denuncia le den paso adelante a la investigación y que se castigue a quienes están violentando a los animales”, enfatizó.

“Porque hasta ahorita lo que estamos teniendo es un caso, de Chuchito creo, que lo multaron como con 300 u 800 pesos, no recuerdo cuanta fue la cantidad y la verdad tenemos que dejar en Sinaloa un ejemplo donde se imponga con cárcel a estos abusos a los animales, porque no son abusos por accidentes, son abusos intencionados”, agregó.

En la entidad el brote de casos de maltrato y crueldad en los mismos se ha intensificado, indicó el Diputado de Morena, haciéndose más visible a través de denuncias en redes sociales por las personas o por las organizaciones que protegen a los animales, sin embargo, ante el aumento de casos el legislador encuentra que hay pocas sanciones.

Con la aprobación de la Ley en cuestión las sanciones podrían ser entre 4 a 6 años de cárcel a las personas agresoras, dependiendo de las circunstancias de cada caso, incentivo para que no se siga delinquiendo contra la fauna o puede haber sanciones.

“Lo que viene a fortalecer esta ley es eliminar estas lagunas donde sancionaban con multas, más no con cárcel a los ciudadanos, también viene la creación de centros para que protejamos a los animales en temas de violencia y también de salud”, concluyó.