El recién nombrado Director de Turismo en la zona centro, el panista Adolfo Rojo Montoya, señaló que su trabajo en el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya será institucional porque no está en un área de ningún partido.

“Yo antes de ser miembro de cualquier partido, soy un ciudadano y así me he considerado en mis 56 años de edad cumplidos, a partir de que tengo ya todos mis derechos civiles a salvo”, aseguró el panista.

Este miércoles la dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, informó que los estatutos no prohiben que los militantes trabajen en gobiernos emanados de otros partidos, y enfatizó que el “Popo” no es el único panista laborando en la administración de Rocha Moya en la que incluso están consejeros albiazules.

“No creo yo haber violentado ningún reglamento, ningún estatuto, pero no estoy yo, no he militado más que en un solo partido en mi vida política y creo que no es un tema que se puso a discusión, ni en análisis al momento que fui convocado. Me hablaron por mi trayectoria de trabajo en el servicio público, en términos institucionales”, dijo Rojo Montoya.

Destacó que ha tenido diversos cargos públicos y de elección popular en los tres órdenes de gobierno. Explicó que fue diputado federal y local, funcionario en el Instituto Nacional de Migración, e incluso recordó que no es el primer gobierno no panista en el que colabora ya que fue Director de Coordinación Fiscal en la administración del ex Gobernador priista, Quirino Ordaz Coppel.

“Seguramente también valoraron mi trayectoria como comerciante, como ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo, y por las diferentes carteras que he tenido en el servicio público me convocan a hacerme cargo, el señor Gobernador de manera directa, se lo tengo que apreciar mucho, para hacerme cargo de la Dirección de Turismo en la zona centro del estado que comprende siete municipios”, dijo el funcionario estatal.

Explicó que también conoce a Rocha Moya desde hace muchos años cuando el Gobernador vivió en Guamúchil, de donde es originario el panista, y que es amigo por parte de su familia.

“Y las recomendaciones que, seguramente, alguno de ellos o el propio señor Gobernador tuvo a bien revisar en mi antecedentes de trabajo en el servicio público, fueron los que lo llevaron a tomar la decisión”, expuso.

Cuando acabó el gobierno de Ordaz Coppel, Adolfo Rojo renunció a su cargo porque era de confianza y en ese momento no fue considerado para sumarse en la nueva administración.

“Hoy estoy en el proyecto de gobierno del Gobernador Rubén Rocha Moya y el estado de Sinaloa”, dijo.



- ¿Usted sigue interesado en mantenerse en las filas del PAN o podría considerar dejar el partido?

- Yo no estoy ahorita aspirando a nada en un cargo de elección, en un cargo de representación, ni en ningún cargo de partido. Yo me siento muy halagado y muy afortunado de pertenecer.