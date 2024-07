“No solo los títulos, hasta el pago de salarios, las licitaciones al interior de la universidad, eso se está dando de manera irregular porque los está firmado una persona que no tiene la capacidad jurídica para hacerlo”, dijo.

Ojeda Castro señaló que el movimiento estudiantil y docente del que forma parte no buscará impugnar los títulos universitarios firmados por Flores Leal, pues sería afectar a los estudiantes.

“Lo más inmediato, que generó la atención de la opinión pública, son los títulos de los egresados. Ya se están expidiendo firmados por él. Debemos aclarar aquí que aunque tenemos los documentos que el señor no tiene la facultad jurídica para mostrarse como Rector y aún así los está firmando, pues esto es un fraude para los propios egresados, los propios estudiantes; alguien que no tiene la personalidad jurídica para hacerlo. Hacemos el compromiso de que como movimiento no impugnaremos la validez de esos títulos”, apuntó.

A pregunta expresa sobre si se buscará mayor transparencia en la contratación de obra pública, debido a la situación jurídica de Flores Leal, el docente lamentó la opacidad con la que se ha manejado la autoridad universitaria en la UAdeO.

“Ese es el problema en la universidad, la falta de transparencia que venimos arrastrando desde diciembre, Pedro Flores fue designado como Rector de manera secreta sin presentar ningún documento, y por tanto ha seguido operando en opacidad, únicamente con la afirmación de que es Rector porque un grupo de personas lo dijeron”, mencionó.