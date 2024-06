Tal vez no sea necesario recordar que el día de hoy se llevará a cabo una votación histórica en el país, donde están en juego muchos puestos de elección popular, pero sobre todo la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.

Es importante resaltar, que de la composición de este Congreso dependerán las leyes que impactarán al campo y las reglas que tendremos en los próximos años con respecto a tenencia de la tierra, manejo del agua, los programas de gobierno y la asignación del presupuesto al campo.

Es por lo tanto muy importante que el sector agroalimentario del país haga escuchar su voz mediante el voto en las urnas, que sea conocido que es un sector importante, que emplea alrededor del 12 por ciento de la población, pero, sobre todo, que de nuestra actividad depende la seguridad alimentaria del país, en un tiempo de sequías extraordinarias, de grandes conflictos políticos y militares, que ponen en riesgo la alimentación de nuestra población.

Por todo lo anterior, es sumamente importante que todos los productores y sus familias salgan a votar buscando las opciones que mejor representen sus valores y los intereses de esta actividad, que es de suma importancia para la prosperidad y la seguridad de nuestro país.

Si estás contento con este gobierno vota por ratificarlo, y para que continúe, pero si no estás contento, vota por un cambio. Solo tú puedes hacer escuchar tu voz con tu voto. Y una vez que elijas ahí no termina tu labor como ciudadano, si no hay que continuar exigiendo que se cumpla lo que se te prometió.

Votemos porque es nuestro deber cívico, votemos en defensa de nuestro campo, votemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por el futuro de nuestro país, salgamos a votar como hombres y mujeres libres, no nos dejemos intimidar por la inseguridad o por presiones externas, seamos parte de este momento histórico.