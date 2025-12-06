$!Toma de caseta de Costa Rica se mantendrá hasta el miércoles, advierten agricultores

CULIACÁN._ La toma de la caseta de Costa Rica continuará al menos hasta el miércoles, advirtieron productores agrícolas, luego de que este sábado liberaran el peaje y permanecieran en el sitio a modo de protesta por un presunto incumplimiento del Gobierno federal a los acuerdos alcanzados recientemente. La acción inició alrededor de las 10:00 horas, cuando los agricultores se instalaron en los costados de los módulos de cobro y permitieron el paso libre de vehículos. Para ello, habilitaron solo dos carriles en ambos sentidos. Sin embargo, de manera intermitente habrían un tercer carril de sur a norte para desfogar el tráfico vehicular.

Edmundo Díaz Díaz, comisario ejidal de Miguel Valdez Quintero, explicó que la permanencia en la caseta responde al incumplimiento de acuerdos previos por parte de autoridades federales y legisladores en relación a los precios de garantía del maíz y a la discusión sobre la nueva Ley General de Aguas. “Vamos a estar aquí hasta el miércoles a ver qué y vamos a organizar más gente”, advirtió. “Vamos a invitar más gente para el lunes que haya bastante gente”.