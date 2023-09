“Es un tipo penal nuevo, es una definición, incluso hay polémica a nivel nacional sobre la temática, pero nosotros hemos dado seguimiento a muchos casos, y en otros casos, lamentablemente con resultados que no son satisfactorios”, comentó Guerra Ochoa.

Precisó que esta negligencia es común debido a la falta de concientización de los servidores públicos, pues sucede cada vez que el Congreso aprueba una iniciativa con perspectiva de género.

“Con el tema de feminicidio, cuando recién se aprobó, en abril del 2012 los jueces decían ‘no, ¿cómo vamos a hacer eso?’, había resistencia, se acuerdan que no querían que hubiera incluso un tipo penal de feminicidio, como no querían en su momento que hubieran cuotas de género”.

La Secretaria aseguró que están avanzando en generar esa cultura en los espacios de atención.

“Habrá Ministerios Públicos que no conozcan como también en el tema de la violencia psicológica, dicen ‘¿cómo mido si no traes un golpe?’, no tienen los indicadores, es parte de lo que tenemos que trabajar”, dijo.

“Eso (violencia vicaria) fue legislado este año, y que hay estados, la mayoría, que no lo tienen, por lo tanto, vamos a encontrar que no haya un desconocimiento”.

Por otro lado, Heidy Mares resaltó que hay múltiples denuncias de violencia digital que no proceden o no son investigadas, pues no hay una unidad especializada en delitos cibernéticos.

Guerra Ochoa indicó que el estado no cuenta con un área especializada ni los recursos necesarios para trabajar en ello.

“Hubo una mesa de trabajo, se dio un avance para que se diera un perfeccionamiento en el tipo penal pero todavía en el tema de recursos, eso sí le corresponde verlo al Congreso porque necesitan dotar de recursos para que tengamos las periciales para poder darle seguimiento a estas denuncias”.