Al no conseguir un acuerdo con la agencia Mercedes Benz y la Financiera Daimiler Financial Services México S.A. de C.V., que otorgó los créditos para los 400 camiones Puro Sinaloa, los transportistas no han tenido otra opción que continuar entregando las unidades, informó Manuel Mendívil Álvarez, líder de la Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán.

“No se ha podido negociar nada, se han tocado puertas en todos lados y no nos resuelven nada, (...) como no tuvimos eco no tuvimos otra opción porque estaban actuando en contra de los avales también”, explicó.

Los transportistas se acercaron al Congreso del Estado y a Rocha Mocha para solicitar apoyo, ellos les ofrecieron asesoría legal, sin embargo, no obtuvieron un acuerdo y hasta el momento ya son 15 las unidades que se han entregado y 40 más están en proceso de devolución.

Los camiones que se han entregado son nueve de la ruta Huizaches, un Lombardo, tres Solidaridad, un Cucas y un Palmito.

“Ya entregamos 15 camiones, de los 44 que quedan nomás cuatro se van a reestructurar, los demás ya estamos para entregar”, anunció Mendívil Álvarez.

Son cuatro unidades las que están en proceso de reestructuración, buscan un acuerdo con el que puedan continuar pagando la deuda en abonos accesibles y de no ser así también serían entregados junto con los 40 camiones que ya iniciaron el proceso de devolución.

“Si la negociación está muy alta pues los van a tener que regresar porque no los van a poder pagar, porque se supone que una reestructura es para pagar más solventemente”, indicó.

Pese a que 15 unidades han salido de circulación, el líder de los concesionarios asegura que el servicio de transporte no se ha visto afectado, pues dice que los concesionarios conservaban las unidades anteriores y son las que entraron a suplir las que se entregaron.

“Ellos tenían los camiones, los rehabilitaron y los metieron ha servicio, nunca se ha reducido el servicio (...) ya estaban previniendo esto, que era insoportable estar pagando porque se bajó mucho el pasaje, entonces empezaron a arreglar sus camiones porque ya se venia venir esto”, dijo Manuel Mendívil.