En dicho encuentro donde no se respetó la sana distancia, Rocha Moya indicó que buscará ser un buen candidato de los pasistas, y que espera que para fines de mes, el IEES haga válida su candidatura por ambos partidos.

Habló sobre las protestas dentro del partido luego de que militantes y cuadros importantes de Morena en Sinaloa se manifestaran en contra de la elección de los candidatos por los que se decantó el partido, sobre todo en Ahome, con Gerardo Vargas Landeros, afirmando que no son problemas insalvables, y que se busca la unidad dentro de Morena.

“Ustedes me han cuestionado desde ayer sobre compañeros que presentan inconformidades en los procesos de selección, ya son los menos, hemos platicado con nuestros compañeros en general, las cosas están tomando su cauce, no tenemos mayores problemas, y entre compañeros nos entendemos muy bien, vamos a seguir adelante, no vamos a tener obstáculos para continuar unidos”, manifestó.

“En ninguna parte del Estado tenemos problemas insalvables, todos son salvables, estamos dando el tratamiento digno que nuestros compañeros merecen... ayer hubo una marcha (contra Gerardo Vargas Landeros), es cierto, respeto mucho a los compañeros que se manifestaron en Los Mochis, y desde acá, no solamente les mando un saludo, los convoco a que juntos platiquemos, nos acerquemos a esa unidad que requerimos alrededor de todos los candidatos que ha nominado el partido”, agregó.