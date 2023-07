Durante la mañana del 17 de julio, cerca de 20 elementos de la UIPE llegaron a las instalaciones del Campus Buelna, donde está el edificio de rectoría, con una orden de cateo otorgada por un Juez de Control para conseguir actas de sesiones y fallos que desprendieran contratos con Sergio Chaidez Monárrez entre 2020 y 2022.

Además, requerían las declaraciones patrimoniales y expedientes del ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y el actual líder, Jesús Madueña Molina.

Sin embargo, en aquella ocasión no pudieron acceder puesto que las puertas estaban encadenadas y argumentaron que el velador que disponía de las llaves no estaba, pese a que había personal dentro del campus; por otro lado, las autoridades no utilizaron la fuerza pública indispensable aun cuando el Juez lo autorizó.