De los sueldos más altos y en orden descendente, se encuentran afiliados al PAS el suspendido Rector de la Universidad, Jesús Madueña Molina, desde su fundación en agosto de 2012; el también ex rector Víctor Antonio Corrales Burgueño desde el año 2020; el Coordinador de la Zona Sur, Rafael Mendoza Zatarain en 2012; y el director general de la Secretaría Académica, Jorge Milán Carrillo desde 2012. Muchos de ellos no aparecieron en el padrón fundacional, pero hoy se conoce su afiliación con fecha precisa.

La evolución del control pasista

Sobre este tema, el académico y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la UAS, Jorge Ibarra, detalló a Noroeste la evolución en la relación del Partido Sinaloense y la Universidad Autónoma de Sinaloa:

“Bueno, yo la hipótesis que manejo actualmente, es que ya se transformó esas formas de coerción, sigue habiendo coerción, pero ya es distinta a como era en un inicio, tú sabes, pues hubo una alianza entre Gobierno del Estado y las autoridades universitarias, que les dieron una Ley Orgánica, que les permitiera la elección de Consejeros Universitarios pues controlar todo lo que ocurría en la Universidad”.

En una segunda parte, Ibarra destaca la conformación del partido político, paralelo a la Universidad, creándose así un mimetismo entre Universidad y el partido, y es ahí cuando empiezan a operar los mecanismos de censura.

“El ex Rector, Héctor Melesio Cuén creó un organización que se llamó Cuenta Conmigo, creo o algo así, una asociación civil y a partir de ahí empezaron a reclutar a profesores, estudiantes a trabajadores administrativos, hubo un tiempo en que se pedían credenciales de elector, incluso a los trabajadores les decían y a los estudiantes, para pasar calificaciones se les pedía, que mandaran las credenciales de elector de sus familiares, entonces fue una etapa de crecimiento, después eso permitió con todas estas credenciales de elector que se abultara como un padrón que era requerido para conformar un partido político”.

En una tercera etapa, que está en vigencia, explica que es la nueva política de no rechazados, la cual se contempla en la Ley de Educación Superior, por lo que esa obligación ha recaído en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa ha recibido mayores recursos, al mismo tiempo el partido ya se ha deslindado un poco, pero ya tiene un presupuesto propio, ya está identificado por la sociedad sinaloense, ya puede avanzar entonces eso le permitió hacerse de recursos al partido, la universidad, a lo que me refiero es que ya no es una coerción, ya no funciona con una coerción directa, tiene otras formas, tiene mayor presupuesto para poder convertirse en una bolsa de trabajo y colocación para muchas familias.”

“Ya no se puede concebir esa coerción de la Universidad como antes existía no, es una, le llamo esa como ‘hegemonía blanda’, que se le dice, y así, no significa esto que no sean formas de control claro que sí, son formas de control, es una dominación, pero ya donde el trabajador lo internaliza como algo normal, ya es un trabajador sin un sentido crítico, que puede desligar entonces, eso que está haciendo ya no lo, se engaña así mismo o lo pone como algo, lo desliga de lo ético y de lo moral, entonces el PAS es un aparato de control político muy fuerte, pero ha sofisticado sus formas de dominación hacia el trabajador”.

El costo de disentir

En caso de negarse a participar, los trabajadores son agregados a la “lista negra” por “rebeldes”, a ellos se les castiga hasta que mejoren su comportamiento y cambien su actitud con las actividades que se realizan dentro del partido.

“Yo siempre seguía (apoyando), tenía bien claro de que mi objetivo era seguir trabajando, ya tenía mi número de empleado, pero quería lo que seguía, horas base, digamos que trabajo más seguro. Lo que he conseguido ha sido ahí picando piedra y aguantando vara, porque sí hubo un tiempo en el que me quisieron dañar mucho difamando de alguna manera, poniendo trabas administrativas, de pagos, una serie de cosas”, relata el trabajador anónimo.

Además de ser obligados a militar y participar en las actividades del partido, los trabajadores también deben “donar” una parte de sus ingresos para financiar el partido.

“Me tocó que repartían por ahí un formato donde hacía uno una donación, uno lo firmaba y según esto uno quedaba como militante (...) es una hoja que te pasan, tiene nombre y que dice yo tal, donó 7 mil pesos, yo recuerdo que me preocupe y dije: hey ¿qué onda?, no me vayan a quitar ese dinero y dijeron: no, no te preocupes”.

“Es un jineteo de dinero, yo no sabía de dónde salía este dinero que según esto yo estaba firmando, o sea, ellos tienen una bolsa que lo sacan de quien sabe donde, de un fideicomiso, se de gente que le han pagado becas pero no se las pagan”.

Además de esto, las preparatorias y facultades desvían parte del presupuesto anual al partido, rubros que fácilmente pueden pasar desapercibidos y carecen de vigilancia, los destinan total o parcialmente a las finanzas del Partido Sinaloense, por ejemplo, el rubro de productos de aseo y limpieza.

“De los presupuestos de las escuelas ahí también jalan en especie, las escuelas tienen un presupuesto y les dicen: tanto es para esto, para esto y para esto, entonces de ahí agarran una parte, por ejemplo de limpieza, de trapeadores, cosas que no son fáciles de comprobar, lo pasan para allá, cada director le rasca a ese presupuesto, finalmente nadie les cuenta los papeles de baño, obviamente una escuela con más recurso le rasca más (las escuelas más grandes ejemplo Facultad de Derecho, de Facultad de Contaduría y Administración, Prepa Zapata, Prepa Sandino) y como no hay control sobre el papel de baño, la escuela lo puede dar todo (al Partido Sinaloense) o lo jinetea, lo cambia”.

A raíz de los procesos judiciales contra las autoridades universitarias, diversas voces al interior de la Casa Rosalina se han manifestado por su democratización y la transparencia de sus finanzas. Tal es el caso de los maestros integrantes del Movimiento Democrático Universitario (MDU), organización formada por profesores y trabajadores, tanto activos como jubilados, quienes denunciaron que fueron afectados con descuentos vía nómina en señal de represión. El vicerrector de la zona sur dijo que los integrantes del MDU incumplieron el contrato laboral.

Primero el partido

Pero la cooptación del PAS a la UAS no se limita a la burocracia universitaria, sino que también alcanza al alumnado. Un día después de que Jesús Madueña Molina fuera separado del cargo de rector, la UAS suspendió todas las clases y los estudiantes y trabajadores fueron movilizados para marchar en “defensa de la autonomía” en todo Sinaloa.

Mientras profesores y directivos encabezaban las marchas por calles y avenidas de las principales ciudades de Sinaloa, los alumnos que acudieron a clases ese día encontraron sus salones cerrados con llave. En la UAS, antes que la educación está “el proyecto”.