Ve Silvano Aureoles como un ‘triunfo’ que Senado haya regresado a comisiones iniciativa de militarización

CULIACÁN._ El perredista Silvano Aureoles Conejo espera que la oposición y el PRI se mantengan en la misma postura que provocó que el Senado de la República haya suspendido la discusión de la reforma que busca ampliar la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.

“De entrada ya fue un triunfo que se haya detenido el proceso legislativo como lo querían sacar, apresurado, violentando procedimientos, solo atendiendo antojos y caprichos, se detuvo, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Es probable que al final les alcancen los votos, pero ya fue un triunfo”, expuso.

“No es que sea una postura en contra de las Fuerzas Armadas, el tema es que va mucho más allá porque era la gran oportunidad para que se revise la estrategia de seguridad porque no está dando resultados, ya falló rotundamente, es una estrategia fallida, es la oportunidad para que se revise, no solamente lavarse las manos y decir ‘que siga el Ejército en las calles hasta 2028’, no señor, hay que revisar la estrategia”.