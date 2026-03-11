Vida nocturna en Culiacán avanza lentamente pese a operativos de seguridad: Canirac

La reactivación de la vida nocturna en Culiacán avanza de manera lenta, aunque los restaurantes que han retomado operaciones por la noche mantienen horarios de cierre entre las entre 22:00 y 23:00 horas, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Karla Fernanda García Beltrán.

La dirigente explicó que, aunque la actividad nocturna aún no se recupera completamente, el sector ha aprendido a adaptarse a las condiciones actuales.

“Va lento, lento, los que ya pues han estado abriendo hasta ciertas horas que son aproximadamente 10, 11 de la noche, siguen estando operando en el mismo horario”, comentó.

Indicó que esta situación no significa que el sector esté en recesión, sino que la recuperación se ha dado de forma gradual.

“No quiere decir que hemos entrado en una recesión, sino que el avance es lento, pero vamos hacia adelante”, afirmó.

Agregó que desde 2025 muchos negocios ajustaron su forma de operar ante el contexto de seguridad en la ciudad, lo que llevó a definir nuevos horarios de cierre.

“Quién le entendió el horario, su nueva forma de operar, así se ha mantenido desde el 2025, básicamente el 2025 fue un año de aprendizaje y este año no quiere decir que las condiciones sean diferentes, sino que hoy ya sabemos cómo avanzar”, expresó.

Hace un año, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron el operativo “Culiacán en Movimiento”, con el objetivo de recuperar la actividad nocturna y generar confianza para que la ciudadanía retomara actividades de esparcimiento por la noche.

Sin embargo, en aquella ocasión en recorridos realizados por Noroeste en el centro de la ciudad y zonas comerciales se ha observado que muchos establecimientos continúan cerrando temprano, algunos incluso antes de las 20:00 horas.

La estrategia contempla presencia de corporaciones de seguridad en zonas como el Centro, el Desarrollo Urbano Tres Ríos y el corredor del bulevar Pedro Infante.