“La razón más importante que tenemos en la vida es nuestra familia. Yo quiero que ustedes y su familia vivan tranquilos, se acabaron los abrazos a los delincuentes. No me va a temblar la mano”, dijo.

“Quiero que sepan que voy a ser Presidenta de México para apoyarlos. No van a estar solos, no van a tener que bloquear carreteras. Las puertas de Palacio Nacional van a volver a abrir para el pueblo”, dijo.

También prometió una beca universal para estudiantes desde preescolar a preparatoria, de escuelas públicas o privadas. Sobre este tema señaló que aunque el ex Presidente Vicente Fox Quesada rechace la distribución de becas universales, a pesar de ser compañeros de partido en el PAN no se encuentran vinculados.

“A mí no me manda Fox, a mí no me manda ni un hombre, yo me mando sola”, mencionó.

Entre sus propuestas resaltó el plan de conectar a Culiacán con Navolato con un tren de pasajeros, devolver fondos federales para fortalecer policías municipales, regresar el Seguro Popular, mejores sueldos a docentes, y pensión para adultos mayores desde los 60 años de edad.