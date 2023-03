“Lo que más me inspira son mis emociones, creo que se nota muchísimo en cada dibujo que hago el collage de emociones que estaba sintiendo, porque yo no soy mucho de expresar verbalmente lo que siento y lo saco a través de eso, es como mi forma de desahogarme”, destacó.

“Yo no sabía qué estudiar y vi que Comunicación tenía fotografía, televisión, radio, tenía taller de música y fue ‘wow todos mis hobbies están juntos’; ya que me metí me dí cuenta de que sí puedo desarrollar más cosas”, detalló.

“Quería ser tatuadora y no sabía ni lo que era el tatuaje, ni sabía si existían mujeres tatuadoras, nada de eso, y ya que fui creciendo me di cuenta de que sí se podía, pero lo seguí viendo como un sueño nada más porque nadie de mi familia es relacionado o aficionado a algo del arte”, recordó.

Cuando empezó a tatuar y creó Fake In Tattoo hace casi año y medio, una tatuadora le aconsejó utilizar en su trabajo el estilo de dibujo en el que expresaba sus sentimientos, pues era algo que nadie más hacía.

El amor propio, la pasión y la fuerza fueron la clave para que Yazmín, pese a los obstáculos en el camino, lograra ese objetivo que muchos no valoraron, pero a ella la llenaba más que nada.

“Si las personas que me rodean no me apoyan tanto voy a hacer esto por mí, porque yo lo quiero hacer y porque es algo en lo que yo me quiero desarrollar, aun si mi círculo cercano no conoce del tema, si lo que estoy estudiando no tiene qué ver con lo que quiero hacer, si la carrera que estoy tomando nada más la estoy tomando para cumplirle a mis papás o algo así”, recordó.

Al lograrlo, Yazmín se dio cuenta de que así como ella pudo, cualquiera puede lograr lo que se propone, por lo cual, invita a quienes creen que no pueden hacer lo que les gusta a darse la oportunidad.

“Que se pongan a crear algo, intentar algo, a sentir algo diferente, expresar cosas diferentes, a conocer mundos diferentes, que se pongan en lugares incómodos o desconocidos para poder descubrir qué cosa es a lo que van más allá, qué cosas nomás no, que se conozcan, que sepan qué les gusta, que sepan hasta donde es importante lo que piensen los demás sin dejar a lado lo propio”.

“Las cosas que hagan con cotidianidad, busquen como acercarlas a lo que quieren lograr, en mi caso fue orientar todo lo de mi carrera hacia el tatuaje, buscándole la manera de relacionar las cosas que tengo que hacer por obligación y las cosas que voy a hacer por amor para que no se me hiciera tan pesado y poder lograr ambas cosas”, concluyó.