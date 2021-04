Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, afirmó que él no paga encuestas, pero en todas, cada día se acerca más a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense.

Cuestionado sobre las declaraciones de Sergio Torres donde dijo que su candidatura no levanta ni con encuestas pagadas, el candidato de la Alianza Va por Sinaloa argumentó que él nunca ha pagado un sondeo de esta naturaleza, pero que está al tanto de que en todas, va en ascenso en la carrera por la Gubernatura.

--Los señalamientos de Sergio Torres, dicen que tu campaña no despunta ni con encuestas pagadas.

“No sabía, que se preocupe por las de él”.

--Él no paga, dice.

“Yo tampoco, ojalá me enseñaran alguna que haya pagado. Lo que sí les puedo decir es que todas encuestas pagadas o no por alguien, todas no hay una sola que no diga que nuestra campaña va en pleno ascenso y la del doctor va estancada o en pleno descenso”.

Casas encuestadoras como Massive Caller sitúan al candidato de la Alianza Va por Sinaloa 15 puntos atrás de Rocha Moya, Zamora Gastélum sostuvo que en las encuestas que él tiene van muy bien, y acercándose al morenista.

“En las encuestas que yo tengo vamos muy bien y así como me ven vamos”, afirmó.

El priista reconoció que tal vez aún vayan detrás de Rocha Moya en estos sondeos, pero subrayó que cada vez están más cerca, y que en el trabajo entre los dos candidatos, se ve quien está siendo proactivo en esta contienda electoral.

“Está sencillo, si nosotros vamos en pleno ascenso y el otro en descenso, evidentemente cada semana, cada día que pasa nosotros no dejamos de avanzar y lo puedes ver en las agendas. Ojalá revisaran ustedes las actividades y las agendas de los candidatos. Vean cuántos eventos, cuántas reuniones tenemos nosotros y cuántos la parte de enfrente”, puntualizó.