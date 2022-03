Yo puedo ser amigo de quien sea, señala Horacio Lora ante la petición de su destitución

Ante la declaración que hizo el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, sobre la situación del SNTE 27, en la cual señaló que pedían la destitución del subsecretario de Educación Básica Horacio Lora Oliva, por su cercanía con Carlos Rea, Lora Oliva, señaló que se mantiene al margen de su responsabilidad puntual como subsecretario de Educación.

“Yo puedo ser amigo de quien sea, pero eso no significa, que yo no tenga que cumplir al margen de eso con una responsabilidad puntual que se me ha encomendado, eso es lo que estamos haciendo”, comentó.

En cuanto a los señalamientos que mencionó el Gobernador por su vínculo con Carlos Rea uno de los contendientes en las pasadas elecciones para elegir a nuevo líder sindical, el Subsecretario, “me parece precaria esa conclusión, porque nosotros no podemos negar los vínculos que tenemos con la familia, no podemos negar nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra afiliación política, no podemos negar nuestra pertenencia a los colectivos de la sociedad”, dijo.

-¿Hay alguna intención de su parte de renunciar al cargo ante las medidas del SNTE 27?

“Pues es como pedir la renuncia de muchos en otros ámbitos”.

“A cada quien le corresponde hacerlo, no meterse en las facultades de otros, cuando usted es consciente, en términos genéricos lo digo, de que usted no cumple con una función, bueno, tiene que llevar la convicción de que no cumple con esa función y debe dejarla, pero cuando no existe o no está a la vista esa convicción”.

Sobre las acciones que ha realizado el sindicato de la sección 27 del SNTE, señaló que por su parte como subsecretaría están ocupados en asuntos trascendentes para la sociedad como lo es la educación pública.

“Y estamos en el centro de la mesa, con nuestra responsabilidad poniendo por adelante el interés superior de los niños y las niñas del estado de Sinaloa con el derecho al servicio educativo, en eso nos ocupa el tiempo”.

“Hay una relación inherente, una relación que no se puede desvincular, puesto que en el sentido más exacto de la palabra a ambas entidades les interesa lo mismo, que es la educación y el servicio educativo y la atención a los niños y las niñas”.

“El maestro en tanto asume esa responsabilidad, adquiere una cantidad de derechos, derechos que deben ser presentados y bien representados por una dirigencia sindical”.