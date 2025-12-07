$!Águilas de Mexicali empatan la serie ante Jaguares

TEPIC._ Con ataques tempraneros en la primera y tercera entrada más otra sólida labor de David Reyes, los Águilas de Mexicali derrotaron por score de 3 carreras a 1 a Jaguares de Nayarit para empatar la serie.

Los emplumados dominaron el encuentro desde los primeros turnos al bat cuando Marco Jaime consiguió un pasaporte para llegar a la intermedia con wild pitch mientras que Phillip Evans con sencillo al central produjo la primera del juego en acciones de la primera entrada.En el tercer rollo Mexicali agregó más carreras al score, Julián León fue largo en el turno hasta ganar la base por bolas, imparable de Marco Jaime lo mandó a posición anotadora para la llegada de Yadir Drake quien conectó batazo contra la parte alta de la barda del jardín izquierdo productor de la segunda del juego y en error del catcher se anotó la tercera del encuentro para poner el pizarrón 3 carreras a 0.