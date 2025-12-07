$!Águilas de Mexicali empatan la serie ante Jaguares

TEPIC._ Con ataques tempraneros en la primera y tercera entrada más otra sólida labor de David Reyes, los Águilas de Mexicali derrotaron por score de 3 carreras a 1 a Jaguares de Nayarit para empatar la serie.
Los emplumados dominaron el encuentro desde los primeros turnos al bat cuando Marco Jaime consiguió un pasaporte para llegar a la intermedia con wild pitch mientras que Phillip Evans con sencillo al central produjo la primera del juego en acciones de la primera entrada.En el tercer rollo Mexicali agregó más carreras al score, Julián León fue largo en el turno hasta ganar la base por bolas, imparable de Marco Jaime lo mandó a posición anotadora para la llegada de Yadir Drake quien conectó batazo contra la parte alta de la barda del jardín izquierdo productor de la segunda del juego y en error del catcher se anotó la tercera del encuentro para poner el pizarrón 3 carreras a 0.
Jaguares de Nayarit le puso sabor al juego en la conclusión de la sexta entrada, Jacob Rhinesmith anotó desde la segunda con imparable de Aarón Zavala evitando la blanqueada y cerrando el marcador 3 carreras a 1.Jesús Cruz dominó a Ricardo Valenzuela con rodado por las paradas cortas, cuando estaban las carreras de la igualada a tiro de hit, para mantener la ventaja Emplumada.Las decisiones en los pitchers inicialistas, David Reyes con el juego ganado (5-2) y derrota para Jared Wetherbee (7-3) y salvamento de Jake Sánchez (8).
La labor de los lanzadores Emplumados fue de 5 entradas de David Reyes de 4 hits y 1 carrera, 1 entrada de Jesús Cruz con el hold y el último capítulo para Jake Sánchez en tres bateadores.