$!Jaguares remontan y castigan a Águilas en Tepic

Más tarde, Yadir Drake conectó su sexto cuadrangular de la temporada por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Julián León y Cade Gotta para ampliar la ventaja y colocar el marcador 4-0 hasta ese momento.

Los Águilas de Mexicali timbraron primero. En el segundo rollo Moisés Gutiérrez abrió con línea al jardín derecho, posteriormente Julián León recibió base por bolas y Cade Gotta se embasó tras un mal tiro del lanzador Alex Delgado en su intento por sacarlo en primera, error que permitió a Moisés Gutiérrez anotar la carrera de la quiniela.

TEPIC._ Los Águilas de Mexicali cayeron en el primero de la serie por marcador de 10 carreras a 6 ante los Jaguares de Nayarit , dentro de las acciones de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico .

No fue hasta el quinto episodio donde Los Jaguares de Nayarit iniciaron su ataque. Francisco Acuña abrió la entrada con doblete de línea al jardín izquierdo, posteriormente, Carlos Sepúlveda recibió base por bolas.

Más tarde, Jacob Rhinesmith conectó sencillo con rodado al jardín central, permitiendo que Acuña y Sepúlveda anotaran.

En el mismo capítulo los locales continuaron con el rally, Ricardo Valenzuela conectó tremendo cuadrangular por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Brandon Villarreal y Jacob Rhinesmith.

La ofensiva no se detuvo y más tarde Francisco Acuña volvió a producir con doblete de línea al jardín izquierdo, ante el pitcheo de Daniel Cruz, impulsando a Niko Vásquez y Aarón Zavala para sellar el rally con score de 7-4.

En la séptima entrada por parte de los Jaguares, José Heberto Félix impulsó una carrera más con sencillo, remolcando a Aarón Zavala.

En la apertura del octavo rollo, los emplumados recortaron distancia en la pizarra. Esteban Florial recibió pasaporte y, posteriormente, Philip Evans conectó doblete que envió a Florial hasta la antesala. Acto seguido, Norberto Obeso conectó línea a la pradera central, remolcando par de carreras al plato.

Los Jaguares anotaron dos carreras más en la octava entrada. Ricardo Valenzuela conectó imparable por el jardín izquierdo y, posteriormente, el veterano Jesse Castillo disparó cuadrangular para ampliar la ventaja de su equipo.

La victoria del encuentro fue para Alex Delgado (7-0) y la derrota para el Emplumado Daniel Cruz (2-1).

El segundo y tercer juego de la serie están programados para este domingo, domingo 7 de diciembre. Ambos encuentros se disputarán a siete entradas. La doble cartelera dará inicio a las 17:00 horas, tiempo de Nayarit.