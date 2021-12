En el quinto episodio Algodoneros incrementó su ventaja; Jhoan Ureña conectó sencillo productor que permitió a Forrest Allday llegar al plato y con ello, poner la pizarra 4-0.

Fue en el inning de las grandes emociones, donde Los Águilas emparejaron las acciones con racimo de 4 carreras; el ataque fue comandado por Aneury Tavárez, quien con los senderos congestionados, conectó doblete productor de 3 carreras en los spikes de Alex Mejía, Gilberto Vizcarra y Javier Salazar.

El empate lo trajo el colombiano Reynaldo Rodríguez, al conectar sencillo productor que mandó a Tavárez al plato, para la paridad a 4 por bando.

Mexicali logró la remontada en el octavo rollo; con palo de vuelta entera (3) de “El Niño de Tecate” Leo Heras, por todo el jardín derecho que puso a la novena de Gil Velázquez al frente, por pizarra final de 5 carreras contra 4.

El zurdo Thomas Melgarejo se fue sin decisión, su trabajo se resume en 5 entradas, con 8 hits, 4 carreras (3 limpias), 1 pasaporte y 1 chocolate; siguieron en relevo Rodolfo Aguilar, Isaac Jiménez (2-2) con la victoria, Enrique Burgos y “Jaque Mate” Jake Sánchez (19) cerró el telón, al conseguir su salvamento número 19 de la campaña, en 19 intentos.

Por su parte, Jesús Huerta no ingresará al récord, donde lanzó durante 4 episodios, permitió 3 hits, no le anotaron carrera, no otorgó bases por bola y no abanicó a contrarios; continuaron los relevistas Carlos Morales, Óscar Rojas, Jesús García, Román Peña Zonta, Rafael Córdova (2-3) quien cargó con el descalabro, Manuel Castro y Alejandro Barraza.

Para el último de la serie, por Mexicali subirá a la lomita el debutante Sergio Alvarado (0-0, 0.00), quien se enfrentará a Franklin Morales (0-1, 5.79).