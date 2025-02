“Con lo que pasó en México del dirigente (Gil) decir eso, de verdad que yo me sentí un poquito incómodo. No era el momento”, expresó Pujols. “No me gusta entrar en ese tipo de disputas, pero lo que sí tengo es experiencia en el beisbol. Jugué 23 años como profesional y aprendí de grandes dirigentes como Tony La Russa, Mike Scioscia y Dave Roberts. No se necesita dirigir por décadas para saber cómo liderar a un equipo”.

Pujols también respondió con contundencia a las insinuaciones de Gil sobre su falta de logros como mánager.