“Primeramente quiero decirles que me siento muy contento de estar nuevo en Guasave , de llegar y de conocer a los muchachos nuevos, a quienes de inmediato hay que transmitirles cuáles son nuestras metas, que son las de pelear fuerte, con una mentalidad ganadora que nos ayude a llegar a los playoffs, por qué no, aspirar a un campeonato, que bien merecido se lo tiene la afición”, dijo Robles.

“Se lo he dicho a muchos muchachos que yo creo en el pelotero mexicano, y que con el mensaje que les damos desde el primer día, ellos pueden ilusionarse y luchar por un puesto, entregándose todos los días, demostrando esa hambre de hacer una buena carrera”, señaló.

En el róster de Algodoneros hay muchos jugadores jóvenes con mucho talento, a los que Robles tiene bien detectados.

“Estoy muy contento con el talento que tenemos. No los conozco personalmente, pero se dónde han jugado, sé que algunos vienen de Estados Unidos, y no me canso de decirlo que con el talento que hay vamos por buen camino”, puntualizó.