Luego que se diera a conocer que el ampáyer Humberto Saiz quedaba separado de su cargo de manera indefinida por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, el también conocido como “Lobito” ofreció disculpas a través de las redes sociales.

“Estimados aficionados, directivos, umpires, periodistas de la Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto, a mi esposa e hijos, me apena y me avergüenza lo sucedido. Tengo claro que debo respetar a la noble afición ya que no debí hacer ademanes ni a jugadores y aficionados, no sólo cometí un acto indigno para mí, si no este se hace inmerecidamente extensivo para mis compañeros de profesión y la Liga Mexicana del Pacífico que siempre me dio la confianza y no fui digno depositario en esta situación”, se lee en el mensaje.