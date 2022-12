$!Así quedan los playoffs de la LMP

Los Yaquis de Obregón terminaron en terceros en ambas vueltas para sumar 8.0 puntos en cada vuelta y 16.0 totales. Los Algodoneros de Guasave, que habían sido segundos en la primer mitad, culminaron con 6.0 el complemento y con 15.0 se convirtieron en el cuarto sembrado.

La quinta posición fue para Sultanes de Monterrey con 11.5 puntos, mientras que Águilas de Mexicali y Mayos de Navojoa empataron con 10.5, pero los emplumados tuvieron dominio en el standing general sobre la tribu lo que los hizo sextos.

El octavo puesto fue para los Venados de Mazatlán con 6.0 y 4.0 para sumar 10.0.

De esta manera los enfrentamientos del primer Playoff que se jugará del 1 al 9 de enero con formato 2-3-2 y y días de descanso con los cambios de sede, se jugarán 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 del standing de puntos. A partir de la ronda de semifinal, será el standing general el que defina a los mejores sembrados para dicha ronda.