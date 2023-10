HOUSTON._ Los Mellizos de Minnesota son mucho más que el puertorriqueño Carlos Correa, el ex campocorto estelar de los Astros que protagonizó muchos momentos imborrables en la postemporada con el uniforme de Houston. Los Mellizos son igual de buenos que cualquiera a la hora de lanzar, tienen poder desde el principio hasta el fin de su alineación y cuentan con uno de los cerradores más fuertes en Grandes Ligas. Los Astros están conscientes del reto que les espera en la Serie Divisional de la Liga Americana.

“Nadie los creyó capaz de vencer a Toronto, creo”, dijo Baker el jueves. “Tienen un buen pitcheo, una buena defensa, varios bateadores zurdos, lo que representa un problema. Tienen un buen mánager. Quiero decir, son un buen equipo”.

No es que los Astros necesiten que se les recuerde eso, considerando que los Mellizos ganaron cuatro de sus seis compromisos contra Houston en la temporada regular. Sin embargo, los equipos no se han chocado desde el 31 de mayo, y Minnesota aún no ha enfrentado a Justin Verlander ni a los dominicanos Framber Valdez o Cristian Javier, que probablemente sean los tres mejores abridores de los Astros este año.

“No vieron realmente a los Astros verdaderos”, dijo Dana Brown, el gerente general de Houston, antes de agregar: “Parecen legítimos en la postemporada: los abridores y relevistas estuvieron muy bien, tienen poder, el joven Royce Lewis es realmente bueno. El Juego 1 es un juego importante. Creo que si ganas el Juego 1, tienes el control.

Los Astros tienen un récord de 18-5 en la historia en la Serie de División de la Liga Americana, incluyendo un récord de 6-1 en los juegos inaugurales. Todos excepto dos de esos Juegos 1 se jugaron en casa, con Houston ganando el Juego 1 en Kansas City en 2015 y venciendo a los Atléticos en el 2020 en un juego disputado en el Dodger Stadium debido a la pandemia de Covid 19. Houston intentará recuperar esa ventaja de jugar en casa después de tener un récord de 39-42, siendo el primer equipo en tener un récord perdedor en casa y ganar su división desde los Bravos de ‘01. Los Astros tienen récord de 11-0 en juegos de la SDLA en el Minute Maid Park desde el 2017.

“Es hora de redimirnos”, dijo el jardinero de los Astros, Chas McCormick. “No hemos jugado muy bien al final del día, pero siempre nos encanta jugar aquí. Es un buen momento para ganar algunos juegos aquí, ganar impulso, obtener una ventaja en algún lugar... Definitivamente debemos presentarnos, porque los Twins van a venir aquí y jugar al máximo. Necesitamos estar enfocados y preparados al 100 por ciento.”