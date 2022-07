HERMOSILLO._ Los Cañeros de Los Mochis tuvieron una exitosa participación en el Draft 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico al añadir diez elementos nacionales para reforzar su bateo y pitcheo.

Los Cañeros apostaron por tomar jóvenes talentos que ya han probado su valía en el beisbol profesional. La primera de las selecciones fue la de José Eduardo Luna Barreras, quien nació el 2 de diciembre de 1998 en Los Mochis, Sinaloa y ya había pertenecido a la organización de los verdes.

El derecho fue tomado como primera firma en el 2018 cuando llamó la atención por su actitud sobre la loma de lanzar y su repertorio de lanzamientos submarinos. Ese año debutó en el beisbol profesional con Rieleros y luego en invierno se vistió de cañero participando en 6 juegos.

Este 2022 ha sido de muy buenos números y tras participar en 25 juegos mantiene marca de 3-1 en ganados y perdidos y promedia un excelente 3.29 en carreras limpias.

Los verdes también seleccionaron a Édgar Robles (OF), Jorge Rivera (IF) y Luis Enrique Gastélum (PD), todos ellos jugaron para Cañeros la temporada pasada, pero habían llegado en calidad de invitados tomados de la bolsa de la liga. La entrega y profesionalismo que mostraron fue bien reconocida por la afición mochitense por lo que los directivos no dudaron en asegurar su regreso.

Tras concluir la selección de jugadores nacionales, los equipos procedieron a elegir jugadores extranjeros, que se sumaron a los que ya habían elegido el pasado 16 de junio cuando los verdes tomaron a Peter Tago (PD), Raymon Heath (PD), Joshua Corrales (PD) y Bruce Maxwell (C).