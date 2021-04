Carlos Santana se dice ‘bendecido’ tras llegar a mil bases por bolas

KANSAS CITY._ Luego de ver al dominicano Carlos Santana jugando para los Indios por tantos años, los Reales tenían una idea bastante clara de qué podía significar su presencia para un lineup. Sabían perfectamente que era capaz de conectar fouls, trabajar los conteos, conseguir boletos y, cuando le tiraban el pitcheo adecuado, hacer pagar al pitcher con un extrabase.

Por 10 años, hizo todo eso contra los lanzadores de los Reales.

Ahora lo está haciendo como parte del lineup de los Reales y alcanzando hitos que ayudan a explicar cuál es su plan de ataque en el home. El sábado, en el Juego 1 de la doble cartelera contra los Azulejos, Santana consiguió el boleto mil de su carrera en la parte baja del séptimo inning mientras los Reales intentaban armar una remontada.

“Feliz y bendecido”, dijo Santana, que llegó a 800 empujadas de por vida con su primer jonrón para la causa de los Reales la semana pasada. “Vaya, mil boletos. Feliz por eso y otro punto en mi carrera”.

Santana se convirtió en apenas el cuarto jugador activo con 1,000 boletos en su carrera, uniéndose a su compatriota Albert Pujols (1,333), Joey Votto (1,221) y el venezolano Miguel Cabrera (1,162).

Entre los jugadores nacidos en la República Dominicana, sólo Santana, Pujols, Manny Ramírez (1,333), David Ortiz (1,319) y José Bautista (1,032) han arribado al millar de pasaportes en la historia de las Grandes Ligas.

“Está en un grupo bien especial”, dijo el manager de los Reales, Mike Matheny. “Lo hemos visto, desafortunadamente del otro lado, demasiadas veces. Lo que te impresiona es el dominio de la zona de strike y la confianza que se tiene. El hecho de que le da orgullo tomar ese tipo de turnos. Creo que para nuestro equipo es importantísimo tener a alguien así. Hay otros jugadores que pueden aprender de eso”.

“No necesitamos que todos salgan a buscar boletos siempre, pero cuando te los dan, dice mucho poder ser capaz de agarrar tu base por bolas. Además él hace una cantidad de cosas para nosotros como equipo, y las va a seguir haciendo porque está enseñando todo el tiempo”.

La forma en la que Santana afronta sus viajes al plato ha sido una marca de fábrica a lo largo de su carrera de 12 años. Lideró a las Mayores con 113 boletos en el 2014. A pesar de batear para apenas .199 en la abreviada temporada del 2020, Santana encabezó a la Liga Americana en pasaportes con 47. El año pasado, Hunter Dozier lideró a los Reales con 27 boletos. Sólo tres jugadores de los Reales tomaron 47 o más bases por bolas en la campaña 2019.

“Muchos jugadores me preguntan, pero no sé cómo explicarlo”, dijo Santana cuando le preguntaron de dónde viene esa paciencia en el plato. “Yo creo que Dios me dio esa habilidad para ser pacientes”.