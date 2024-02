“Eso es lo que van a ver de México, un equipo que no va a dejar de pelear”, comentó Castro. “Vamos a pelear hasta el final. Me gustó lo que vi (el jueves). A pesar de que no obtuvimos la victoria, me gustó lo que demostramos”.

El juego del viernes será una especie de “reencuentro” con un equipo de la Isla del Encanto. Fue México que eliminó en el mismo loanDepot park a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol en marzo del año pasado, un equipo boricua dirigido por Yadier Molina -- el mismo capataz de los Criollos ahora mismo.

Molina comentó el jueves, tras la victoria de su equipo sobre Gigantes de Rivas (Nicaragua), que tiene cuentas pendientes con México por ese resultado del 2023. Castro y sus pupilos no piensan en nada de eso, sino en la tarea que tienen de frente para evitar el 0-2 en este torneo estilo “todos contra todos” en la ronda clasificatoria.

“(El viernes) venimos con la frente en alta. Venir con todo, venir con el 100 por ciento, hacer las jugadas, pitcheo por pitcheo, batazo por batazo y tratar de sacar la victoria”, comentó Castro. “Estamos aquí en una Serie del Caribe que va a ser muy competitiva. Todos los rivales son difíciles, pero venimos a jugar béisbol y dar lo mejor de nosotros”.

Agregó el infielder veterano Ramiro Peña: “Estamos jugando en el mismo nivel todos ahorita. Estamos en la Serie del Caribe y simplemente hay que pelear con el que esté delante”.

