“Me siento muy contento con otra ilusión de estar aquí con mi equipo desde niño, echándole ganas y feliz por otra oportunidad dentro del club”.

El derecho debutó con Cañeros en el 2019 y tuvo una excelente temporada con 0.00 de efectividad con 15 ponches en poco más de 16 entradas.

Lamentablemente sufrió una lesión con los verdes en un juego de práctica de la pretemporada 2020 y tuvo que perderse un año completo de actividad.

“Fue un giro grande en mi carrera que me pausó cuando todo iba bien, fue una lesión que me paró un año, sólo Dios sabe por qué hace las cosas... me he estado recuperando bien de mi brazo y cada día estoy aquí dentro del campo por tener una buena temporada y ayudar al equipo”.