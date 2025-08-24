China Taipéi se alzó con su décimo octava Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Una fuerte ofensiva y una inolvidable actuación del pitcheo llevaron al equipo Tung-Yuan a conseguir el título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del 2025.

El club de China Taipéi derrotó a la novena Summerlin South de Las Vegas por 7-0 la tarde del domingo en la final en South Williamsport, Pensilvania.

El lanzador Lin Chin-Tse llevó un juego perfecto hasta el quinto inning del partido de seis entradas para China Taipéi, que de esa forma se convirtió en el primer campeón internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas desde que un equipo de Tokio lo hiciera en el 2017. Este fue el primer título de la LLWS para China Taipéi desde 1996. Un equipo diferente que representó a China Taipéi perdió la final del 2024 contra Lake Mary, Florida.

Sin embargo, el equipo Tung-Yuan de este año fue realmente dominante. El club tuvo marca de 5-0 en el evento, venciendo a Aruba, 1-0, en la final internacional para llegar a la final. En el juego por el título contra Las Vegas, China Taipéi anotó carreras con un lanzamiento descontrolado y un error en la segunda y tercera entrada. Tung-Yuan aseguró el juego con un quinto inning de cinco anotaciones, y el relevista Chen Qi-Sheng se encargó de cerrar el partido.

Este fue el décimo octavo campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas para un equipo de China Taipéi, el total más alto de cualquier país distinto a Estados Unidos.