“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio”, comentó Carlos Padilla, presidente del COM, en entrevista para la cadena ESPN. “Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, explicó.

MÉXICO._ El presidente del Comité Olímpico Mexicano , Carlos Padilla , reveló que se investiga al equipo de softbol femenil, que compitió por el país en Tokio 2020 , debido a que no portaron la bandera de México ni el logo del COM , pese a que habían presentado un uniforme en el que supuestamente sí lo harían.

“Nos presentaron un uniforme y al final de cuentas resultó que no era ese, el uniforme con el que compitieron, en los Juegos no tenía ni el logotipo ni la bandera de México, simplemente no tenía bandera”, explicó el presidente del COM, Carlos Padilla.

El presidente del COM aclaró que no se sancionó al equipo de softbol al instante, porque eso implicaba dejarlas fuera de Tokio 2020, además que los castigos, en caso de no encontrar una explicación lógica, podría hasta dejar fuera de toda competencia al equipo que quedó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos.

“Había que optar por una decisión prudente en ese momento, porque de lo contrario los íbamos a retirar de la competencia”, mencionó Carlos Padilla. “Una de ellas (de las sanciones) es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí”.

Se llevan colchas y almohadas

Padilla Becerra lamentó que el equipo de softbol prefiriera llevarse las colchas y las almohadas de la Villa Olímpica, en lugar de los uniformes.

“Se lamenta que por unas colchas que están en la Villa Olímpica, hayan dejado los uniformes en un lugar tan inapropiado como es el bote de la basura”, comentó.

“Claro que sí, el uniforme de quienes representan a México, tiene un gran significado, porque lleva la bandera de nuestro país en el pecho, que defienden a capa y espada nuestros deportistas”.

El Comité Olímpico Mexicano se percató de que se llevaron las colchas y almohadas, en lugar de los uniformes, “porque no están en los cuartos”, además que se hace una investigación para detectar quiénes fueron los responsables del acto.

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, justificó a sus atletas, diciendo que no se llevaron los uniformes por sobre equipaje.

“La decisión de dejar los uniformes usados, dejaron hasta guantes, un guante de ellas está en 200 dólares, o sea porque traían otros tres; ese guante era el viejito con el que ya habían pitchado. Tenían que hacer espacio en su maleta, si estaba en la basura y andan husmeando en la basura, porque el equipo de softbol no es lo mismo empacar 33 bates, los arreos de cátcher, los arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento, que empacar un par de guantes, es mucho más fácil empacar un par de guantes que con todo respeto, ni vamos atacar, ni vamos a responder, ni vamos a responder nada en las redes, simplemente fue un hecho de sobrepeso” comentó el federativo a Azteca Deportes.

(Con información de ESPN Digital)