TAMPA._ Antes de abrirse en la base, siguiendo de cerca cada movimiento de los lanzadores de los Yanquis de Nueva York, Alex Verdugo hablaba a menudo con el inicialista de los Bombarderos, Anthony Rizzo, quien, no desperdiciaba la oportunidad de decirle. “Mira hermano, estamos intentando obtenerte”.

Rizzo no estaba refiriéndose a sorprenderlo en la primera base. Aaron Judge tampoco fue discreto al decir que Verdugo sería un jugador que podría encajar bien con los Yanquis, confiando en que el bate zurdo y la buena defensa del entonces cañonero de Boston, le vendría bien a Nueva York.

“[Judge] me dijo que habían estado intentándolo en los últimos años”, confesó Verdugo el jueves. “Rizzo estuvo dándome pistas en la inicial durante el año pasado. Le decía: ‘No, no hay manera, no hay manera’. En cuanto me enteré que venía hacia acá, Rizz me recordó: ‘¡Te lo dije!’.