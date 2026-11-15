Con gran pitcheo de José Rolando Mora, los Naranjeros se quedan con la serie sobre Charros

HERMOSILLO._ Con gran labor monticular del joven hermosillense José Rolando Mora, los Naranjeros deHermosillo vencieron este domingo en un emocionante duelo 4-2 a los Charros deJalisco para quedarse con la serie que se llevó a cabo en el estadio “Fernando Valenzuela” en la recta final de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

La Escuadra Naranja tomó ventaja en la primera entrada atacando al abridor de los Charros, Ronald Medrano, cuando con corredores en las esquinas Luis González roleteó a la intermedia anotando en bola ocupada Luis Durango la carrera de la quiniela, posteriormente Ruben Ibarra con imparable al pradoizquierdo impulsó a Nick Solak colocando la pizarra 2-0 para los Naranjeros.

Jalisco descontó en la segunda entrada ante José Rolando Mora al conectar Daniel Castro doblete productor que envió a Carlos Mendivil al pentágono para acortar a uno la diferencia.

José Rolando Mora dejó el juego ganado al tener una labor de cinco entradas y dos tercios donde permitió una carrera, le conectaron tres hits y ponchó a seis rivales, fue relevado por el zurdo Jimmy Burnette el cual continuó con la buena actuación del pitcheo Naranja al tener un trabajo de una entraday un tercio en blanco sumando cuatro ponches.

En la séptima Naranjeros sumó una carrera más al elevar de sacrificio al jardín izquierdo Reivaj García para impulsar en pisa y corre desde la antesala a Andrés Sosa colocando la pizarra 3-1 para Hermosillo.

Juan Gámez relevó por Naranjeros en la octava y después de retirar dos tercios permitió sencillo de Jacob Robson quien posteriormente se estafó la intermedia y anotó en error del parador en corto Jasson Atondo en rodado de Jared Serna, Gámez dejó el encuentro y fue relevado por Luis Márquez que dominó a Julián Ornelas con elevado al jardín izquierdo para terminar la entrada.

En el cierre de la octava Luis Durango conectó hit dentro del cuadro por la antesala, después se estafó laintermedia y en elevado de Nick Solak al jardín central aprovechó para hacer pisa y corre desde la intermedia para llegar hasta el pentágono con la cuarta carrera de los Naranjeros.

Colten Brewer ingresó buscando los tres últimos outs del encuentro y comenzó su trabajo ponchando a Mateo Gil, después ponchó a Tirso Ornelas para el segundo tercio y con rola que el propio Brewer tomóa batazo de Connor Hollis terminó el encuentro.

José Rolando Mora fue el pítcher ganador sumando su tercer triunfo de la temporada, mientras que conla derrota cargó Ronald Medrano y Colten Brewer se llevó el salvamento, su quinto de la temporada.

Naranjeros viajará a Mexicali para la penúltima serie de la primera vuelta a partir del próximo martes con Nick Margevicius como lanzador anunciado por la Escuadra Naranja para medirse ante los Águilas, el juego iniciará a las 19:30 horas en el “Nido”.