“Hoy es un día muy importante para los Diablos Rojos del México. Crecí viendo a los Yanquis de Nueva York y me apasioné a este deporte siguiendo a muchos de mis ídolos. Recuerdo esa Serie Mundial del 2009 cuando con mi papá veíamos a esos Yanquis con Mariano Rivera en el montículo obligando a que saliera una rola que tomó Robinson Canó para sacar el último out del juego”, comentó Santiago Harp.

Antes de su primera intervención, Robinson y la directiva del equipo, le entregaron la camisola con el número 22 y la gorra color menta, las que el pelotero dominicano portará en la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

“A donde quiera que voy la mentalidad siempre ha sido la de ganar”, explicó el pelotero. “No importa el deporte, si no juegas para ganar no tiene sentido. Me hablaron muy bien de esta organización, hice preguntas a personas que habían trabajado aquí anteriormente, y todos me dijeron que me iban a dar un trato. Ahora solo le pido a Dios que nos dé la vida y la salud para poder ayudar al equipo a ganar este año”.

Robinson Canó llega a los Diablos Rojos después de haber jugado la Temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana (Lidom) con las Estrellas Orientales y de haber participado en la Serie del Caribe, eventos en los que vio acción en 32 juegos (24 en la Lidom y 8 en la Serie del Caribe), sumando 28 imparables.

El pelotero nacido en San Pedro de Macorís llegó a MLB en 2005 y se enfundó el jersey de cinco novenas, destacando 9 campañas con los Yanquis, con quienes fue campeón en el 2009. Además, jugó cinco campañas con los Marineros de Seattle, tres con los Mets de Nueva York y parcialmente con Padres de San Diego y Bravos de Atlanta.