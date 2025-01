El pelotero ha destacado en el beisbol local y nacional, representando a la región por años en diversos eventos.

“He jugado años beisbol, es algo que me heredó mi papá desde chiquito, siempre lo he acompañado a los campos de nuestra liga, siempre me ha gustado porque tengo amigos, hemos convivido con muchos niños y muchas personas, la liga siempre tiene unidad”, comentó.