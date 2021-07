Señaló que su compromiso como siempre es llegar a playoffs, llegar sanos y enseguida, como todos, buscar el campeonato.

“El Comandante”, mote que desde hace mucho tiempo adquirió en la Mex-Pac, tenía ganas de volver a dirigir, después de que en el 2015-2016 fue su última campaña como manejador en invierno.

“Me motivó mucho el dirigir de nuevo por la forma competitiva que se está viviendo en este beisbol invernal, me motivó también la invitación de Jesús ‘Chino’ Valdez, quien aquella ocasión en el 2007 apostó por mí y por ser la primera organización que me abrió las puertas aquí, el volver a ver a muchos amigos que me brindaron su apoyo y el poder regresar a donde empecé mi carrera.

“Y con el respeto que me merecen todas las organizaciones, queremos estar en la final, ganar y poder ser campeones como ya sucedió con esta organización en el 2015-2016”.