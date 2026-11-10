El ligamayorista Ramón Urías se une a Cañeros de Los Mochis

LOS MOCHIS._ La mañana de este martes el infield del Chevron Park volvió a sentir los pasos del ahora ligamayorista Ramón Urías, quien vuelve tras siete años de ausencia y una exitosa carrera en el mejor beisbol del mundo.

Con el implacable sol de las 9:00 horas, Urías se puso a trabajar en volver a conocer el cuadro de la fortaleza verde, el mismo que le ayudó a cimentar su carrera y lo catapultó a la cúspide del beisbol.

“Muy contento de estar aquí, tratando de ponernos listos lo más rápido posible par ayudar el equipo a ganar juegos”.

Urías jugó su último juego con los verdes el 20 de enero de 2020 conectando un triple para impulsar la primera carrera de un peleado juego 7 de semifinales.

“Mucha emoción, de verdad que estaba con ansias de regresar acá, siempre he sentido el cariño de la afición cañera, como te digo muy contento de estar acá y ansioso por empezar a jugar”.

Ese año se convirtió en el pelotero 135 nacido en México en llegar a MLB cuando los Orioles de Baltimore le dieron la oportunidad de debutar. Con dicha organización se mantuvo 5 años, en 2025 fue cambiado a los Astros de Houston y este 2026 jugó para los Cardenales de San Luis.

“Me considero un pelotero con más madurez, mucha más experiencia, ya estoy en otra etapa de mi carrera, más veterano se puede decir, pero todavía me siento como que son aquellos años, no siento que pasó tanto tiempo y como te digo, muy ansioso por entrar al terreno una vez más”.

El de Magdalena de Kino inició su andar profesional en 2011 jugando en clase rockie para los Rangers de Texas, en 2013 debutó en el beisbol mexicano con Diablos y ese mismo año jugó por primera vez en el pacífico con los Águilas de Mexicali. Finalmente, en el 2016 los verdes se hicieron de sus servicios al obtenerlo en cambio por Emmanuel Ávila. En Los Mochis jugó 4 temporadas para luego dar el salto a las Mayores, donde ha jugado 7 años con destacadas actuaciones tanto con el bat como con el guante, tanto así que en 2022 se hizo acreedor al Guante de Oro por su defensa de la tercera base.

“Súper orgulloso de lo que se ha logrado, tratando de conseguir más cosas durante los años, creo que Cañeros acá me ayudará para continuar mi carrera en grandes ligas, ojalá quien tenga un buen invierno para volver al beisbol de estados unidos”.

Urías dijo venir totalmente dispuesto a poner su granito de arena con el equipo y confía en que se darán los resultados para que la tropa dirigida por Chris Coste tenga éxito.

“Tú sabes, esta liga siempre se trata de terminar fuerte y el que llegué mejor enrachado a enero es el que tiene mayor probabilidad de éxito y ojalá que pueda aportar mucho al equipo para mejorar esos números y llegar lejos este año”.