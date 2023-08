El número 34 de Valenzuela ahora ocupa su lugar entre los retirados anteriormente y exhibidos en el nivel del club del jardín izquierdo. El grupo incluye a Pee Wee Reese (No. 1), Tommy Lasorda (No. 2), Duke Snider (No. 4), Gil Hodges (No. 14), Jim Gilliam (No. 19), Don Sutton (No. 20). ), Walter Alston (No. 24), Sandy Koufax (No. 32), Roy Campanella (No. 39), Jackie Robinson (No. 42) y Don Drysdale (No. 53), junto con los locutores del Salón de la Fama Vin Scully y Jaime Jarrín.

El número 34 de Fernando Valenzuela ha sido utilizado por 25 jugadores de los Dodgers desde 1934. Desde 1990, ningún otro beisbolista de los Dodgers lo ha tenido en su uniforme.