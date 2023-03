Con 24 carreras anotadas en cuatro choques en Phoenix, la ofensiva de México fue la diferencia. Y en particular, hubo un “trío terrible” que hizo posibles los éxitos en el Chase Field: Randy Arozarena, Joey Meneses y Rowdy Téllez . Entre los tres, empujaron 20 de aquellas 24 anotaciones del equipo mexicano.

Pero de ahí en adelante, la tropa de Benjamín Gil arrasó en Phoenix, ganando tres juegos al hilo sobre los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, con marcador global de 20-9. Así, México ganó el Grupo C y sí han pasado a sus primeros cuartos de final en su historia en Clásicos Mundiales.

PHOENIX._ Cuando México perdió su primer partido del Grupo C en entradas extras ante Colombia en el Clásico Mundial de Beisbol el sábado, muchos llegaron a pensar que una vez más, los mexicanos no llegarían a cuartos de final en dicho torneo.

“Me siento muy contento conmigo mismo, por el proceso que he tenido hasta llegar aquí”, dijo Arozarena, estrella cubana de los Rays de Tampa Bay que también tiene ciudadanía mexicana.

“Me he sentido bien todo el torneo, menos el primer juego, cuando estaba un poco emocionado”, dijo Téllez. “Para mí y para mi familia, esto es especial. Ha sido un momento especial para todos nosotros, toda mi familia”.

“Fue algo grande ver lo que hizo Joey”, comentó Téllez acerca de Meneses, quien bateó .474/.474/789 con seis empujadas en el Grupo C. “Él puso el tono temprano (el domingo vs. Estados Unidos)”.

Entre Arozarena, Meneses y Téllez, es el primero que acaparó los titulares en Phoenix. Estando a sólo tres impulsadas del récord global de 12 del curazoleño Wladimir Balentien en Clásicos Mundiales, Arozarena ha gozado en grande la oportunidad de representar a México.

“Agradecimiento, porque ellos también me dieron la oportunidad y confiaron en mí de poder ayudarlos. Gracias a Dios, con el trabajo que estoy haciendo hasta hoy, los he podido a ayudar a ganar”, dijo Arozarena. “No juego para romper récords, sino para ayudar a mi equipo. Los récords van a venir solos, por el trabajo bueno en el campo. Gracias a Dios, me ha tocado romper récords y espero seguir rompiendo récords”.