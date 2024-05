“Tenemos al maestro Alfredo Lerma que fue el pionero del baseball 5 él se llevó a Sinaloa la idea de este deporte, nosotros le creímos y trabajamos muchísimo para esto, nos ha dado buenos resultados. Yo llevo 20 años como entrenador de beisbol no me ha dado las satisfacciones que en dos años el baseball 5 me ha dado”, señaló Jesús Jorge Sandoval, entrenador en jefe del conjunto de Sinaloa.