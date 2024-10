Desde su llegada a la organización en la edición 2021-2022 y con corta edad, Juan Pablo Téllez mostró su desempeño con Venados de Mazatlán en algunas oportunidades que tuvo de abridor.

Con más experiencia y recuperado de una cirugía del año pasado, el joven lanzador volverá a estar en la rotación y es el programado para abrir serie en casa este marte ante Mayos de Navojoa.

“Contentos de recibir la oportunidad de abrir serie, todos sabemos la importancia que se tiene de iniciar serie y hacerlo ganando, hay que estar enfocado más que nada para ejecutar los lanzamientos para que todo salga bien el día de mañana (martes) en el juego”, dijo Téllez.

El pítcher derecho viene de un buen verano con Acereros de Monclova.

“Estoy sano, gracias a Dios dejando atrás las lesiones, contento de estar otra vez aquí en Mazatlán, va a ser mi cuarto año, en el que he tenido la oportunidad de estar de abridor, quiero ayudar a mi equipo a cumplir sus objetivos”.

El coahuilense de 25 años de edad enfrentará a la ofensiva de Mayos de Navojoa.

“Sé que Mayos tiene buenos bateadores, me tocó estarlos viendo cuando no me tocó a la gira a Guadalajara, son buenos bateadores, pero hay que enfocarse en tirar strikes, aprovechar el campo y como se dice que los bateadores de saquen outs solos”.