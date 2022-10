$!Equipo de softbol de mujeres maya desafía las normas de género

Se debe a que practicar deportes no está considerado parte de la vida de una mujer en su cultura maya tradicional. De hecho, no siempre se ve con buenos ojos. Pero eso es algo que ellas están cambiando al formar un equipo de softbol, Las Diablillas , que le ha dado a mujeres de todas las edades en este caluroso rincón de la Península Yucatán una oportunidad de compenetrarse como amigas, mantenerse activas físicamente y sumar otra dimensión a sus identidades.

“La pregunta no es, ‘¿quién me dará permiso?’. Es, ‘¿quién me lo va a impedir?’”, dijo Geimi Santa Ofelia May Dzib, la jardinera izquierda del equipo, en las primeras escenas del nuevo cortometraje de MLB Originals llamado “Las Diablillas”, que explora cómo estas mujeres se han empoderado por medio del deporte.

El cortometraje, que está disponible en mlb.com/originals, muestra a las mujeres en acción y también da un vistazo a cómo Las Diablillas hacen los hipiles — vestidos tradicionales utilizados por las mujeres indígenas en México y otras partes de las Américas — que usan como uniformes y que refleja su orgullo en sus raíces. Cada hipil está bordado detalladamente con flores que representan la diversidad de la flora en la región. Y no les hace falta calzado.

“Aquí en Hondzonot, el suelo es rojo y caliente, pero tenemos la costumbre de andar descalzas”, dice Jerónima May Uh, quien juega la tercera base. “Así caminamos más rápido. Nos gusta sentir la tierra caliente bajo los pies”.