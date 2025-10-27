Es el mejor momento que he vivido en el beisbol como manejador: Raúl Cano

MAZATLÁN._ Parte importante en la historia de Venados de Mazatlán son sus títulos y uno de ellos es muy especial.

El mánager de Venados en la temporada 1997-1998, Raúl Cano, fue uno de los invitados especiales durante el festejo de la cena de gala de la organización por su 80 aniversario de nacimiento del club.

“Feliz de estar en esta gran celebración, pero más feliz de ser parte de la historia de Venados y haber sido parte de ese gran campeonato de 1997-1998” , recordó Cano.

“Es mi mejor momento que he vivido en el beisbol como manejador. Ese campeonato de los rojos fue de una primera vuelta que se culminó en último lugar y en la segunda vuelta terminaron primero y llegaron hasta la final.

“Ese momento es muy especial para mí y para todos los jugadores y directiva, nos levantamos de un 0-3 para ganar los cuatro siguientes a Mayos de Navojoa y ser campeones”.

Cano arribo a la cena de gala acompañado de Sid Monge, ex coach de ptcheo de Venados, y Porfirio Mendoza, ex coach del club.