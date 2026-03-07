$!Estados Unidos derrota a Gran Bretaña con jonrón clave de Schwarber

El Team USA derrotó 9-1 a Gran Bretaña en Houston y sumó su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, gracias a un jonrón monumental de Kyle Schwarber que rompió el empate y encendió un rally de cinco carreras en el quinto inning. El batazo viajó 427 pies hacia el segundo nivel del jardín derecho y desató la euforia de los más de 34 mil aficionados presentes en el Daikin Park. Fue el golpe que abrió la ofensiva estadounidense, complementada por un doble productor de Gunnar Henderson y un ataque que dejó sin respuesta al rival.

El mánager Mark DeRosa movió a Schwarber al puesto de primer bate, y el ajuste rindió frutos en el momento clave. El toletero de los Filis, campeón de cuadrangulares de la Liga Nacional en 2025, ya había castigado a Gran Bretaña en la edición de 2023 y volvió a hacerlo en esta ocasión.

Con este triunfo, Estados Unidos llega con paso perfecto al duelo más esperado del Grupo B: el choque contra México el lunes, un partido que promete ser el más intenso de la primera fase. Venezuela aplasta a Israel MIAMI._ Luego de ver a Luis Arráez empujar dos carreras por Venezuela en su debut el viernes, Willson Contreras quería que el mundo se enterara qué pensaba de su compañero. “Arráez es un gran jugador”, dijo Contreras de Arráez, quien en su carrera de Grandes Ligas lleva promedio de .317 con apenas 36 jonrones. “Diría que nació en la época equivocada, pero es cierto: Luis Arráez es un gran bateador. Solo quería decir eso”.