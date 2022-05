“El año pasado fue mi primer temporada en la invernal, me llevaron a Mazatlán y me sentí muy bien, estamos para quedarnos en Venados , agradecido de tener la oportunidad de lanzar con un equipo con tanta trayectoria, es una plaza de pitcheo y hay que aprovecharlo”, explicó.

“Estar en casa es algo que siempre soñé desde chico, jugar con Acereros, me sentí muy contento, el año pasado tuve mi primera temporada en Veracruz y me tocó debutar en México, después fui tomando ritmo y me sentí bien, hoy me siento bien en casa, contento.

“En lo individual esperamos primero llegar a playoff, ojalá se dé el campeonato y dejar buenos números para después reportar al invierno”.