“Como es de su conocimiento, el equipo de Panamá realizó una protesta a los umpires del juego, sobre que el pítcher no aparecía en la tarjeta de lineup presentada en el encuentro, sin embargo este documento que es entregado antes del juego, no funge como un documento oficial, y en ningún momento se pone por encima del róster de 28 jugadores revisado y aprobado por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) antes del comienzo del torneo y puesto a disposición de los siete equipos participantes, así como a la afición y medios de comunicación”, explica la LMP en un comunicado.

México llegó a la novena entrada con ventaja de 3-1, entonces, el mánager Juan Gabriel Castro trajo a cerrar a Luis Márquez , a quien de inmediato los panameños y los ampáyeres detectaron que no estaba en la tarjeta del lineup, razón por la que tuvo que abandonar el juego, lo que obligó a traer a Jake Sánchez , que no calentó lo suficiente y en el pecado se llevó la penitencia al darle los Federales de Chiriquí la vuelta al duelo.

MIAMI._ La Liga Mexicana del Pacífico y el Club Naranjeros de Hermosillo solicitaron a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y a la organización de la Serie del Caribe 2024 la aclaración sobre el incidente en el juego del sábado ante Panamá , en el que no se dejó lanzar al relevista mexicano Luis Ernesto Márquez en la novena entrada.

Por lo que la LMP y el Club Naranjeros de Hermosillo solicitaron desde la noche del sábado la aclaración sobre el mal manejo realizado en el encuentro, donde no se le permitió participar a uno de los lanzadores debidamente registrados en el torneo, dejando al cuerpo técnico en estado de indefensión, resaltando que el pítcher, incluso ya había tenido participación el 1 de febrero frente al representativo de Curazao.

“Apelamos al deportivismo que siempre debe de reinar en una competencia de tanta seriedad y tradición, enviando una carta de protesta a la CBPC y al director del torneo, Sr. Jorge Bauza, explicando los procesos de un reglamento que no existe, que nunca fue presentado y que en situaciones anteriores, el documento que se presenta ‘por cortesía’ no ha sido tomado en cuenta, teniendo ejemplos de la Serie del Caribe Mazatlán 2021, cuando a un lanzador de Panamá se le permitió lanzar, aun cuando no estaba en la tarjeta de cortesía presentada para ese encuentro”, se agrega en el escrito.

La Liga Mexicana del Pacífico y el Club Naranjeros de Hermosillo, basados en lael artículo 4.03 de las Reglas Oficiales del Beisbol, reprobaron el manejo dado por ampáyers y la explicación subsecuente del director del torneo, exigiendo el reconocimiento del error que llevó a la alteración del plan de juego.