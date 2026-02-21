$!Fallece el inmortal Bill Mazeroski, recordado por el HR que definió la Serie Mundial de 1960

Después de hablar sobre el orgullo que sentía al jugar a la defensiva, Mazeroski --la leyenda mejor conocida como “Maz”-- se rió al reflexionar sobre la gran ironía de su histórica carrera de 17 años en las Grandes Ligas . Su logro más famoso y duradero es la última línea en su placa del Salón de la Fama.

Hace unos años, Bill Mazeroski estaba de pie al aire libre en un día sorprendentemente frío de mediados de febrero en Bradenton, Florida, haciendo su visita anual de pretemporada para ver a su antiguo equipo en el complejo de entrenamiento de Pirate City. A sus 83 años, todavía podía repetir los movimientos rápidos y fluidos que lo convirtieron en un segunda base defensivo tan renombrado, aunque fuera más lento que en su mejor época.

“Raro, ¿no?”, dijo. “Conocido por el jonrón y en el Salón de la Fama por tu defensa”.

Mazeroski, quien falleció el viernes a la edad de 89 años, será recordado por todo ello. El ocho veces ganador del Guante de Oro, dos veces campeón de la Serie Mundial y miembro del Salón de la Fama permanece en los libros de historia como el único jugador en conectar un cuadrangular para dejar al rival en el terreno en el Juego 7 de una Serie Mundial, un logro singular que llevó a los Piratas a una victoria súbita sobre los Yankees en 1960.

Bill Mazeroski fue sinónimo de uno de los mejores jonrones en la historia del beisbol durante más de 65 años”, dijo el Comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado. “Si bien su bate entregó el primer jonrón para dejar al rival en el terreno y terminar una serie en la historia de nuestro Clásico de Otoño en 1960, fue el guante de Bill lo que le valió el reconocimiento del Salón de la Fama del Beisbol en 2001. Pirata de por vida, fue un segunda base ocho veces ganador del Guante de Oro, una posición que jugó bajo la guía del ejecutivo del Salón de la Fama, Branch Rickey. Bill entendía que una carrera salvada en el campo era tan importante como una carrera impulsada”.

“La vida de trabajo duro y humildad de Bill fue una ilustración perfecta de la ciudad que representó en el diamante. En nombre de las Grandes Ligas de Brisbol, extiendo mis más profundas condolencias a la familia de Bill, a sus amigos en todo nuestro deporte y a todos los fieles fanáticos de Pittsburgh”.