No había un cronograma firme para su regreso, pero se proyectó que volvería a San Diego a mediados de agosto.

Por su parte, la Asociación de Jugadores de Major League Baseball y Fernando Tatis Jr. emitieron un comunicado conjunto en el que el jugador de los Padres declaró haber usado una sustancia prohibida sin tener conocimiento de que violaba la política antidopaje de la liga.

“Major League Baseball me ha informado que una prueba que me fue realizada arrojó un resultado positivo para Clostebol, una sustancia prohibida. Resulta que usé sin saberlo un medicamento para tratar la tiña (infección cutánea causada por hongos) que contenía Clostebol. Debí haber utilizado los recursos a mi disposición para asegurar que ninguna sustancia prohibida estuviera en lo que usé. Fallé en hacer eso.”

El Clostebol es un esteroide anabolizante, medicamento que pertenece al grupo de los denominados corticoides o corticosteroides. Se utiliza para afecciones cutáneas, ayudar en la cicatrización de heridas y quemaduras.

“Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que preferiría estar que en el terreno de juego compitiendo con mi compañeros de equipo.”

“Después de apelar inicialmente la suspensión, me he dado cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por eso razón he decidido comenzar a cumplir mi suspensión inmediatamente. Espero reencontrarme con mis compañeros de equipo en el terreno en 2023.”