En la primera entrada –en jugada de selección, tras un rodado de Maikel Serrrano– Jack Mayfield estrenó la pizarra en favor de Charros; en ese mismo episodio, un imparable de Missael Rivera al central envió al plato al propio Serrano, para el 2-0 parcial.

Jalisco incrementaría su ventaja un episodio más tarde luego de que Julián Ornelas conectara por tercera, y aunque Mayfield fue puesto out en la intermedia, Sebastián Valle aprovechó la jugada para descolgarse al home y sumar una rayita más para los caporales.

Sultanes respondió en el tercer rollo con jonrones de Daniel Sánchez y Edson García para igualar el score, pero los dirigidos por Benjamín Gil recuperaron la cuota en el cierre del inning con sencillos de Valle y Jared Serna, y DP productor de José Juan Aguilar.

Monterrey insistió, y con dos carreras en la cuarta y otro par en la quinta, se puso al frente en el marcador, pero Jalisco lo empataría de nuevo con jonrón al izquierdo de Serna; incluso, se iría al frente con sencillo de Ornelas para empujar a Mayfield.

No obstante, un titubeante relevo de Josh Lueke, quien no logró encontrar la zona de strike, provocó que se llenara la casa de Sultanes con 3 pasaportes y un golpe, lo que derivó en su salida, aunque Óscar Félix terminó recibiendo las carreras del revés.

El desenlace no estuvo libre de drama, pues Christian Villanueva alcanzó la intermedia, con un out, en espera del batazo largo, pero éste no llegó ni en la figura de Japhet Amador, quien entró como emergente, ni en la de Valle, pues ambos recibieron ponche.

Este viernes se disputará el segundo de la serie entre Charros y Sultanes en el Panamericano, a partir de las 19:30 horas. El abridor anunciado por los albiazules es Jared Wilson (2-3, 3.71), en tanto que por los regios hará lo propio Luis Gámez (2-2, 5.68).